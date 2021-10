METEO GENOVA – MALTEMPO intenso flagella già la città: rischio di nuovi NUBIFRAGI in arrivo, le previsioni

Primi disturbi di maltempo sulle regioni nordoccidentali

Nella giornata odierna sono stati pressoché visibili i primi effetti portati da una forte perturbazione in avvicinamento dai quadranti nordoccidentali verso la nostra Penisola, con piogge e temporali anche molto intensi specie su Genova, come vedremo. La situazione è andata migliorando in queste ore in città, con lo spostamento dei rovesci su alcune zone del Piemonte centro-settentrionale, dove i fenomeni appaiono qui mediamente moderati. Migliorato il tempo al centro-sud con l’abbandono definitivo di una circolazione instabile che ieri aveva provocato diversi disagi a Palermo e Provincia.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo sulla città di Genova sono risultate oggi molto perturbate, con l’avvento di temporali e nubifragi che hanno scaricato al suolo un accumulo ingente e prossimo ai 200 millimetri (vale a dire 200 litri per metro quadro) e che hanno causato già qualche disagio. La situazione sta migliorando sul capoluogo ligure in un contesto di cieli sempre perlopiù nuvolosi, ma tale miglioramento è destinato a durare non più di una manciata di ore. Le temperature inoltre si sono attestate oggi tra i +18°C di minima e i +22°C di massima circa.

Domani nubifragi in arrivo, soprattutto nella seconda parte di giornata

La stagione autunnale ha impresso un forte sprint nella prima parte di oggi a Genova, destinato a riconfermarsi anche nella giornata di domani lunedì 4 ottobre: le condizioni meteo torneranno a peggiorare già dalle prime ore della notte con l'arrivo di nuove piogge, con nubifragi e temporali in arrivo invece possibilmente nel pomeriggio e ad intermittenza fino a sera. La situazione è da monitorare attentamente in virtù di un'allerta rossa emanata dalla Protezione Civile proprio per domani. Le temperature non subiranno significative variazioni tuttavia, attestandosi intorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.