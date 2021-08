METEO GENOVA – NUBI alternate a SCHIARITE con tempo STABILE e clima ESTIVO, ecco le previsioni

Oggi tempo più stabile in Italia

Dopo una fase di intenso maltempo che nella giornata di ieri ha interessato le regioni settentrionali accompagnata anche da un calo sensibile delle temperature, nella giornata odierna le condizioni meteo si evidenziano migliori in tutto lo stivale, con il calo termico che questa volta ha interessato anche il centro-sud o gran parte di esso. I valori termici sono infatti rientrati nelle medie del periodo, con clima che si mantiene sempre e comunque estivo. Quanto detto fino a questo momento, è valido anche per la città di Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Dopo una prima parte di giornata contrassegnata dall’assenza di nuvolosità e con condizioni meteo che si sono dunque mantenute visibilmente stabili, a partire da questo pomeriggio si evidenziano crescenti disturbi nuvolosi a Genova, inseriti in un contesto comunque stabile e con tempo asciutto. Cieli poco o parzialmente nuvolosi anche nella serata corrente, con le temperature che si sono attestate tra i +22°C di minima e i +33°C di massima circa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Schiarite in nottata

Tuttavia a partire dalle prime ore della notte di domani mercoledì 18 agosto si evidenzieranno nuove schiarite sulla città di Genova, con i cieli che torneranno ad essere dunque sereni e con condizioni meteo conseguentemente stabili. Nel pomeriggio possibile convezione localizzata ai settori montuosi della Liguria (mentre risulterà più diffusa sull’Appennino Lazio-Abruzzese) con qualche disturbo nuvoloso innocuo anche sul capoluogo ligure che schiarirà nuovamente in serata. Le temperature si manterranno stazionarie o risulteranno in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.