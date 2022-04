METEO GENOVA – NUBI in aumento e possibilità di qualche PIOVASCO: ecco le previsioni

Piogge e acquazzoni su alcune zone dello stivale

Dopo non più di 36-48 ore di pausa dal maltempo ecco che le piogge e i rovesci tornano ad interessare alcune aree del nostro Paese a causa della rapida avanzata di una perturbazione che dallo Stretto di Gibilterra si è diretta sullo stivale investendolo nella giornata odierna. L’instabilità riguarda soprattutto la Sardegna e le regioni centrali, ma nella serata corrente si sta espandendo verso meridione, con temperature che appaiono in diminuzione in particolare nei valori massimi. A Genova il tempo si è invece mantenuto stabile, così come in tutto il nord, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Dopo che l’assenza di disturbi nuvolosi ha caratterizzato per l’intera notte la città di Genova, a partire da questa mattina un aumento della nuvolosità ha interessato il capoluogo ligure con nubi irregolari in transito da questo pomeriggio. Tale situazione si protrarrà anche per tutto il resto della serata corrente con condizioni meteo stabili dunque, mentre il maltempo si estenderà ad altri settori del Paese (scopri quali). Le temperature inoltre si sono quest’oggi attestate tra i +7°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +15°C.

Qualche schiarita per domani

Una nuova spinta dell'Anticiclone afroazzorriano verso il nostro Paese determinerà un rapido allontanamento del fronte di maltempo che oggi sta interessando l'Italia. Di conseguenza, le condizioni meteo miglioreranno non solo nelle aree coinvolte da piogge e acquazzoni, ma anche altrove: a Genova infatti è prevista qualche schiarita, con cieli variabili da sereni in nottata a poco o parzialmente nuvolosi dalla mattina. Le temperature in tale contesto non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve aumento nei valori massimi.