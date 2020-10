METEO GENOVA: NUBIFRAGI in arrivo nelle prossime ore, ecco la tendenza più probabile per NOVEMBRE

Maltempo anche a Genova

Correnti instabili in azione al nord Italia con piogge diffuse su alcune regioni tra le quale anche la Liguria, ancora tempo stabile sul resto dell’Italia con un promontorio di alta pressione ancora presente. Maltempo pertanto anche sulla città di Genova con il grosso delle precipitazioni attese nelle prossime ore, pericolo nubifragi o piogge torrenziali. Solo dalla giornata di domani assisteremo ad un miglioramento meteo con schiarite man mano più ampie. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova: maltempo per oggi, migliora domani

Maltempo dalle prime ore della giornata odierna sulla Liguria con piogge man mano più intense e sotto forma di nubifragio. Clima tipicamente autunnale con le temperature che si aggirano intorno ai 17°c. Durante la giornata di domani avremo tempo in miglioramento in Liguria, ancora perturbato sui settori orientali con piogge sparse. Al pomeriggio precipitazioni localizzate su Friuli Venezia Giulia e Veneto, altrove variabilità asciutta. In serata ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali. Neve sulle Alpi al mattino fin sui 1200 metri.

Meteo Autunno, dal maltempo verso un generale miglioramento

La stagione autunnale procede come da copione con una serie di perturbazioni di natura atlantica in rapida successione fin sul Mediterraneo e sull’Italia. Tuttavia dopo l’ennesima ondata di maltempo di queste ore, avremo una lunga fase stabile e prevalentemente soleggiata su tutto il Paese grazie al ritorno dell’Anticiclone. Condizioni atmosferiche ideali però per la formazione di foschie, nebbie e nubi basse in pianura Padana e lungo le valli interne, nonchè lungo le coste della Liguria stessa. Clima tuttavia mite con le temperature in rimonta specie nel prossimo weekend.