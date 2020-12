METEO GENOVA – Nuova ondata di maltempo in arrivo in serata, CAPODANNO con forti piogge

Meteo Italia: nuovo peggioramento in arrivo

Residua instabilità sulle regioni meridionali del Paese con piogge sparse e nevicate in montagna, per il resto precipitazioni scarse o assenti in questa prima parte dell’ultima giornata del 2020. Anche sulla città di Genova troviamo condizioni meteo stabili in queste ore con precipitazion9 quindi assenti e nubi irregolari in transito, tuttavia andremo incontro ad un nuovo peggioramento meteo con piogge in arrivo anche di forte intensità. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo, procede la lunga fase perturbata

Momentanea tregua dal maltempo in queste ore sulla città di Genova come del resto in tante altre città del Paese, maltempo di ritorno nelle prossime ore e nei prossimi giorni con piogge anche intense e nevicate fino a quote molto basse. Per la giornata di domani, Capodanno 2021, previsto maltempo invernale al nord Italia con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle sul Piemonte e Lombardia. Precipitazioni anche di forte intensità sulla Liguria centro-orientale e sul Friuli, fenomeni più deboli invece in Romagna.

Previsioni meteo Italia

Clima sempre invernale in Italia, così dall’inizio delle vacanze natalizie. Così sarà anche nei primi giorni del 2021 con le correnti artiche prevalenti in Europa e fin sul Mediterraneo. Infatti il 2021 inizierà con il maltempo in gran parte dell’Italia, previste precipitazioni anche nevose al nord nei prossimi giorni, un nuovo impulso perturbato raggiungerà il nord-ovest Italia con piogge ma anche con neve in arrivo su pianura Padana e fino al fondovalle sulle Alpi orientali, neve anche in Appennino centrale.