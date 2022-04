METEO GENOVA – NUVOLOSITA’ consistente e MALTEMPO in arrivo in città: ecco le previsioni

Nubi in aumento sull’Italia

Condizioni meteo via via peggiori stanno interessando l’Italia in queste ore, tornata bersaglio di una nuova perturbazione di stampo atlantico e che sta avanzando dalla Penisola iberica. Nuvolosità sempre più consistente si sta avvicinando al nostro Paese dai quadranti occidentali, con i primi rovesci registrati sulla Sardegna e sull’Appennino ligure, destinati peraltro ad espandersi ulteriormente. Nubi in evidente aumento anche a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Malgrado un evidente aumento della nuvolosità che ha coinvolto anche Genova nella giornata odierna, le condizioni meteo in città si sono mantenute relativamente stabili e asciutte. L’avanzamento di una perturbazione dai quadranti occidentali sta causando addensamenti sempre più consistenti sul capoluogo ligure (e non solo) con il passare delle ore, con possibili piovaschi in arrivo in serata, come in altre aree del Paese (scopri quali). Le temperature si attestano su valori comunque consoni al periodo e più precisamente compresi tra i +13°C di minima e i +16°C di massima circa.

Piogge in arrivo e calo termico per domani

Gli effetti della più volte menzionata perturbazione in avvicinamento sullo stivale si riscontreranno a partire dalla giornata di domani giovedì 21 aprile su Genova, con l'arrivo di piogge anche intense nelle prime ore della notte e in successiva attenuazione in mattinata. Fenomeni perlopiù deboli o moderati si susseguiranno comunque ad intermittenza fino a sera, con le temperature che appariranno in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.