METEO GENOVA – PEGGIORAMENTO anche intenso in arrivo con CALO TERMICO, ecco le previsioni

Temporali e grandinate sferzano le aree più settentrionali d’Italia, più stabile altrove

Nella giornata odierna troviamo un quadro meteorologico molto vario in Italia: un affondo perturbato sull’Europa occidentale infatti, ha causato quest’oggi un forte peggioramento delle condizioni meteo sulle aree più settentrionali della Penisola (ma non, per ora, a Genova come vedremo), dove si sono riversati temporali intensi anche forieri di grandine: diversi danni ingenti si sono registrati soprattutto nel cuneese. Notevolmente più stabile invece sul resto dello stivale e in particolare al centro-sud, sia pur con cieli non sempre serenissimi, ma con clima pienamente estivo.

Previsioni meteo Genova oggi

Come scritto in precedenza, per il momento le condizioni meteo di maltempo non hanno interessato il capoluogo ligure, dove però insistono irregolari e sempre più consistenti disturbi nuvolosi fin dalle prime ore di questa notte. Qualche piovasco potrebbe interessare Genova nella seconda parte della serata corrente e anticiperà un peggioramento a tratti anche intenso, anche se il maltempo colpirà duro soprattutto sull’alta Lombardia. Temperature che quest’oggi si sono comunque attestate tra i +23°C di minima e i +28°C di massima circa.

Piogge e temporali anche intensi per domani

Fin dalle prime ore della notte di domani domenica 1° agosto le condizioni meteo risulteranno perturbate sulla città di Genova con piogge e temporali a tratti anche intensi ad intermittenza fino al mattino. L’instabilità non mollerà comunque il capoluogo ligure, provocando solo un’attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio, fenomeni che comunque riguarderanno ad intermittenza la stessa città fino in serata. Temperature stazionarie o in lieve temporaneo aumento nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.