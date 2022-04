METEO GENOVA – PEGGIORAMENTO in arrivo con qualche PIOGGIA in città: ecco le previsioni

Localizzate eccezioni di maltempo sull’Italia, ma tempo perlopiù stabile

Le immagini satellitari coadiuvate dall’utilizzo di un radar meteorologico suggeriscono condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, accompagnate peraltro da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, con maggiori disturbi nuvolosi che insistono ancora sui settori tirrenici meridionali e in particolare in Calabria dove si verifica peraltro anche qualche isolata eccezione di maltempo, che riguarda anche le aree tra alta Toscana e Liguria orientale. Tempo che rimane stabile in tutto il resto del Paese come accennato precedentemente, Genova compresa come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A partire dalla mattinata e dopo una nottata trascorsa con cieli sostanzialmente sereni, qualche nube passeggera ha interessato ad intermittenza Genova nella giornata odierna, con cieli che sono variati da poco a parzialmente nuvolosi. Le condizioni meteo si sono comunque mantenute e si manterranno stabili anche in serata, così come nel resto d’Italia, con cieli in città ancora poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature risultano comprese inoltre tra i +9°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +15°C.

Aumento della nuvolosità per domani, ma senza piogge e con temperature in aumento

Nella giornata di domani venerdì 8 aprile si inizieranno ad intravedere i primi effetti dell'ingresso di correnti più instabili provenienti dai quadranti settentrionali e di matrice artica. Le condizioni meteo a Genova tenderanno a peggiorare e si osserverà un aumento della nuvolosità, con cieli irregolarmente nuvolosi fino al pomeriggio, mentre in serata raggiungeranno una notevole consistenza. Tuttavia il tempo continuerà a mantenersi relativamente stabile e con temperature che appaiono in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.