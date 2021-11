METEO GENOVA – PEGGIORAMENTO in arrivo e forte MALTEMPO in città, con CALO TERMICO; le previsioni

Prevalente stabilità quest’oggi sull’Italia

Fatto salvo per qualche isolata eccezione di maltempo sui settori jonici della nostra Penisola e per un peggioramento che sta interessando in queste ore la Sardegna, le condizioni meteo si sono mantenute prevalentemente stabili come hanno testimoniato anche le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Ciò grazie principalmente all’esaurimento della perturbazione che fino a ieri ha interessato lo stivale, con un nuovo peggioramento pronto comunque ad arrivare. Tempo che si mantiene stabile anche a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Genova si sono quest’oggi mantenute stabili, nonostante l’alternarsi di fase più nuvolose ad altre con maggiori schiarite e in presenza dunque di un certo grado di variabilità. Un peggioramento interesserà alcuni settori italiani (scopri quali) in serata, ma non (ancora) il capoluogo ligure, dove nonostante l’aumento della nuvolosità, il tempo si manterrà relativamente stabile e asciutto. Le temperature risultano comprese tra i +10°C di minima e i +14°C di massima circa.

Forte maltempo in arrivo per domani

Un impulso perturbato di stampo prettamente polare porterà un peggioramento graduale a partire già dalla prossima notte a Genova, con l’ingresso dei primi piovaschi. Forte maltempo potrebbe invece seguire nella mattinata di domani giovedì 25 novembre, con possibili temporali. Residui piovaschi successivamente nel pomeriggio con cessazione dei fenomeni attesa in serata, in un contesto di temperature previste in calo anche sensibile specie nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.