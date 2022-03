METEO GENOVA – PEGGIORAMENTO progressivo con l’arrivo di qualche possibile PIOGGIA: le previsioni

Peggioramento in queste ore con l’arrivo di rovesci isolati

Dopo una nottata di maltempo residuo che ha colpito in particolar modo il meridione, ma con fenomeni sempre isolati, in mattinata le condizioni meteo sono andate migliorando, con una pausa dalle piogge e dalle nevicate a bassa quota tipiche degli ultimi giorni sulla nostra Penisola. In queste ore tuttavia, l’isolamento di una goccia fredda sta provocando rinnovata instabilità, che si sta manifestando attraverso isolati rovesci che riguardano le zone interne dell’Abruzzo e il meridione, con neve talvolta a bassa quota. Il tempo a Genova è invece rimasto visibilmente stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Fin dalle primissime ore della notte odierna le condizioni meteo a Genova appaiono perlopiù visibilmente stabili, con la compresenza cioè di cieli pressoché sereni e totale assenza non solo di fenomeni, ma anche quindi di disturbi nuvolosi. Nelle prossime ore, mentre un nuovo peggioramento interesserà le aree più a sud del capoluogo ligure (scopri quali), in città i cieli si manterranno sereni. Le temperature si attestano inoltre su valori invernali e più precisamente compresi tra i +4°C di minima e i +11°C di massima circa.

Domani ancora sole dominante

Nella giornata di domani lunedì 7 marzo un ulteriore peggioramento riguarderà alcune zone della nostra Penisola poiché la goccia fredda attualmente in isolamento sul Mediterraneo centrale, verrà riagganciata da una saccatura di origine artica in arrivo dai quadranti nordorientali. Ciò non porterà effetti concreti a Genova, dove le condizioni meteo si manterranno visibilmente stabili con la compresenza cioè di cieli sereni. Le temperature inoltre non subiranno significative variazioni, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni.