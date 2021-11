METEO GENOVA – PIOGGE già in AZIONE, altro MALTEMPO in arrivo, ecco le previsioni

Tempo torna a peggiorare sull’Italia

A seguito di un weekend trascorso in compagnia prevalentemente del bel tempo, nel corso di questo pomeriggio un peggioramento si trova ad avanzare in direzione della nostra Penisola a causa di un arretramento piuttosto rapido dell’Anticiclone, dovuto alla progressione di una saccatura di origine nordatlantica. Le correnti perturbate ne approfittano per fare il loro ingresso nel Mediterraneo, con piogge e temporali che stanno colpendo principalmente la Sardegna, e qualche rovescio anche in Liguria e a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Come accennato in precedenza dunque, dopo una prima parte di giornata comunque piuttosto nuvolosa, nel corso di questo pomeriggio si è assistito ad un peggioramento delle condizioni meteo a Genova, con qualche rovescio che ha scaricato al suolo un accumulo variabile da quartiere a quartiere, ma generalmente debole comunque. In serata altre piogge potrebbero interessare il capoluogo ligure, con il maltempo che si estenderà su diversi settori italiani (scopri quali). Le temperature si sono oggi attestate tra i +14°C di minima e i +16°C di massima circa.

Fenomeni in intensificazione tra notte e mattina di domani

Nelle prime ore della notte di domani lunedì 22 novembre le condizioni meteo tenderanno ad un ulteriore peggioramento a Genova, con piogge e possibili temporali in intensificazione con fenomeni dunque a tratti intensi fino al mattino. Attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio in un contesto che si manterrà comunque perturbato, con rovesci ad intermittenza fino in serata. Le temperature sono attese in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.