METEO GENOVA – PIOGGE in arrivo nel giorno di NATALE, migliora temporaneamente a seguire: ecco le previsioni

Rimane stabile sull’Italia malgrado l’arretramento dell’Alta pressione, salvo qualche eccezione

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo prevalentemente stabili sulla nostra Penisola, malgrado il promontorio di Alta pressione di matrice azzorriana che per tutta la prima parte di questa settimana ha caratterizzato il clima italiano sia in arretramento. qualche nota di maltempo tuttavia ha interessato nelle prime ore della notte le aree interposte tra Toscana e Liguria e in serata interesserà anche qualche settore centrale. Anche Genova è stata interessata da questi piovaschi, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nelle prime ore della notte e della mattina della giornata di oggi, le condizioni meteo sulla città di Genova sono risultate piuttosto uggiose e qualche piovasco ha interessato il capoluogo ligure, provocando un accumulo comunque quasi trascurabile e inferiore al millimetro. Tempo in miglioramento dal pomeriggio con cieli che comunque sono rimasti e rimarranno anche nella serata corrente parzialmente o prevalentemente nuvolosi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Affondo artico in arrivo da domani

Nella giornata di domani venerdì 25 dicembre, nonché giornata di Natale, le condizioni meteo sulla città di Genova tenderanno nuovamente a peggiorare a partire dal pomeriggio con l’ingresso dei primi piovaschi a causa dell’affondo di una saccatura di origine artico marittima che porterà i suoi principali effetti poco più ad est, sulle pedemontana emiliana. Fenomeni deboli o al più moderati si susseguiranno ad intermittenza fino in serata, con temperature in forte calo sia nei valori massimi che soprattutto in quelli minimi.