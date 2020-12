METEO GENOVA – Piogge in atto in città, tendenza verso un miglioramento nel WEEKEND

Situazione meteo in Italia

Giornata odierna dai connotati tipicamente invernali con le temperature in linea con la climatologia del periodo e nevicate in montagna. Nubi irregolari al centro e al sud Italia con precipitazioni diffuse e localmente intense, nuvolosità compatta invece sulle regioni settentrionali con piogge diffuse, anche sulla città di Genova. Il tutto sott l’influenza di una circolazione di bassa pressione di matrice polare-marittima e con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova

Ancora maltempo in Italia, solo durante il prossimo weekend le cose potrebbero stabilizzarsi con il ritorno dell’Anticiclone. Nello specifico, per la giornata di domani ancora molte nubi al nord al mattino ad eccezione del Trentino, qualche piovasco tra il Triestino e la Liguria. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia, altrove le condizioni meteo rimarranno invariate. In serata attese aperture dai quadranti occidentali, tempo generalmente asciutto sulle altre regioni. Temperature in lieve aumento in tutta Italia.

Previsioni meteo prossimo weekend

La stagione invernale iniziata il primo di dicembre secondo il calendario meteorologico procede il suo corso con le perturbazioni in rapida successione mentre gli anticicloni restano ai margini dello scacchiere generale. Tuttavia se la settimana in corso risulterà piuttosto perturbata e fredda, già dalla giornata di domenica le cose potrebbero cambiare con il ritorno del bel tempo da nord a sud. Un promontorio di alta pressione potrebbe espandersi sul Mediterraneo occidentale andando a bloccare il flusso perturbato da ovest e da nord.