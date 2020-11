METEO GENOVA – PIOGGE in vista dopo una lunga assenza, vediamo insieme quando

Meteo Italia, anticiclone prevalente

Bel tempo e gran sole sulle regioni settentrionali del Paese in questi giorni grazie alla presenza di un robusto e vasto anticiclone oltralpe. Anche sulla città di Genova splende il sole stamani salvo qualche velatura per nubi alte e stratificate in transito. Clima mite nelle ore centrali della giornata con valori che sfiorano i 15°c, nella giornata di domani situazione invariata con sole prevalente sulla Liguria e temperature invariate. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova

Sole anche per la città di Genova come del resto in gran parte dell’Italia sia oggi che per la giornata di domani poi nubi in progressivo aumento e piogge in arrivo dopo una lunga assenza. Una perturbazione di natura atlantica in azione adesso sulla penisola iberica attraversando il bacino del Mediterraneo raggiungerà l’Italia riportando il maltempo di stampo autunnale. Saranno ancora una volta le regioni centro-meridionali a risentirne maggiormente del peggioramento con solo delle deboli o moderate piogge in arrivo al nord Italia.

Previsioni meteo prossimo weekend

Nel corso del prossimo weekend potrebbe arrivare una prima perturbazione in Italia, piogge previste su gran parte delle regioni ed anche in Liguria tra la seconda parte della giornata di Venerdì e la giornata di Sabato 28 Novembre. Poi temperature in calo in tutta Italia con le correnti settentrionali e possibilità di altre perturbazioni in arrivo con scenari meteo già invernali su alcune regioni del Paese. Il primo di Dicembre inizierà l’Inverno secondo il calendario meteorologico e stando alle ultime proiezioni dei modelli questa scadenza potrebbe essere rispettata a pieno.