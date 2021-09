METEO GENOVA – Primo WEEKEND di SETTEMBRE mite a tratti NUVOLOSO, ecco le PREVISIONI

Nuvolosità in aumento in Italia, ecco la situazione in tempo reale

Salve cari lettori della Liguria e di Genova del Centro Meteo Italiano! Osservando le ultime immagini satellitari si denota un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, a causa della maggiore intrusione di aria instabile in quota di origine atlantica; questa determinerà un peggioramento delle condizioni meteo specie sulle regioni Tirreniche del centro-sud, dove saranno possibili piogge e temporali. Su Genova e sulla Liguria il tempo si manterrà generalmente stabile con qualche nube di passaggio ma senza fenomeni associati. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per il primo weekend di Settembre.

Previsioni meteo weekend – sabato

Meteo sabato – Al mattino avremo cieli poco nuvolosi sulla Liguria, con qualche addensamento in più sullo Spezzino; al pomeriggio avremo ancora nuvolosità irregolare ma senza fenomeni associati su Genova. Tempo asciutto in serata con ancora nuvolosità di passaggio. Lieve calo delle temperature sia nei valori minimi che di quelli massimi (comprese tra 22°C e 28°C). I venti risulteranno deboli dai quadranti sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova weekend – domenica

Meteo – Giornata di domenica caratterizzata da maggiori spazi di sereno al mattino su Genova e sulla Liguria di Levante; al pomeriggio atteso qualche rovescio sull’Imperiese specie sui settori montani. In serata avremo cieli sereni sul Genovese, mentre sui restanti settori avremo ancora qualche nube. Nessuna variazione delle temperature se non nelle massime, che potranno raggiungere i 30°C. I venti risulteranno ancora deboli dai quadranti sud-occidentali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana!