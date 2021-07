METEO GENOVA – Prosegue l’ESTATE temporalesca sulla LIGURIA con TEMPERATURE in media

Instabilità anche oggi prevista in Italia, la situazione

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La settimana inizia con tempo più stabile al centro-nord: al sud tuttavia non mancano temporali e acquazzoni, che risultano anche insistenti su alcune zone delle regioni Adriatiche. Al centro-nord le condizioni meteo risultano stazionarie, anche se nelle prossime ore non mancheranno i temporali, specie a ridosso dei rilievi. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni su Genova e sulla Liguria.

Meteo Genova oggi

Meteo – Nel corso delle ore pomeridiane sono attesi temporali specie a ridosso delle località montane, tra le provincia di Imperia, Savona e La Spezia; attesi temporali anche sull’Appennino Genovese, che tuttavia dovrebbero sfilare verso i settori occidentali della regione. In serata residue piogge tra entroterra Imperiese e Genovese, altrove i cieli risulteranno poco nuvolosi. Temperature in aumento nei valori minimi e massimi, su Genova comprese tra 27°C e 32-33°C. Ventilazione prevalente dai quadranti settentrionali, di debole intensità. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Genova per domani

Meteo domani – Decisamente più stabile e soleggiata la giornata di domani: al mattino avremo ampi spazi di sereno sulla Liguria e su Genova; nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche annuvolamento sulle zone montane, con locali piogge tra la provincia di Imperia ed il Piemonte; ancora soleggiato sulle coste. In serata si rinnovano condizioni di beltempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Trend termico in decrescita, con temperature comprese tra 25°C e 30°C. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Vediamo la tendenza per il resto della settimana.