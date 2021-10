METEO GENOVA – Prosegue fase STABILE e SOLEGGIATA, ma con clima piuttosto FRESCO: ecco le previsioni

Qualche nota di isolato maltempo, ma prevalente stabilità sullo stivale anche grazie ad una nuova spinta dell’Anticiclone azzorriano

Anche nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo di generale o prevalente stabilità favorite peraltro da una nuova espansione dell’Anticiclone azzorriano verso il Mediterraneo centrale, che mancava ormai da oltre due settimane. Isolate eccezioni di maltempo possono interessare alcune aree delle Isole Maggiori tra questo pomeriggio e la serata, a causa di infiltrazioni di correnti più fredde provenienti dal settore balcanico, responsabili peraltro di un clima nettamente più freddo del periodo. A Genova come nella maggior parte dello stivale, il tempo si mantiene dunque stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di qualche innocuo passaggio nuvoloso nel corso della nottata odierna, le condizioni meteo sono ulteriormente migliorate a Genova con ampie schiarite e cieli che si sono presentati sereni fin dal mattino. Tale situazione si protrarrà e si rinnoverà anche nelle prossime ore, mentre qualche rovescio potrà invece interessare l’altro polo tirrenico, ovvero la Sicilia. Le temperature inoltre si sono attestate in città tra i +12°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +22°C.

Tempo soleggiato anche per domani, calo delle temperature massime

La spinta dell’Anticiclone azzorriano farà si che nella giornata di domani domenica 17 ottobre insisterà ancora il bel tempo sulla città di Genova, con cieli sereni praticamente per l’intera durata del giorno. Tuttavia, la presenza del campo anticiclonico, non impedirà alle temperature addirittura di calare: per domani infatti i valori massimi sono attesi in diminuzione a fronte di quelli minimi che dovrebbero invece rimanere stazionari. PER ULTERORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.