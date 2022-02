METEO GENOVA – Qualche possibile PIOVASCO e a seguire subito ampie SCHIARITE, ecco le previsioni

Assenza di piogge in Italia

Nella giornata odierna si presenza un quadro meteorologico decisamente migliore rispetto a quello di ieri in cui la nuvolosità ha originato comunque qualche pioggia sulla regioni settentrionali. Si registra in queste ore la totale assenza di piogge, con accenno persino a qualche schiarita tra mattino e pomeriggio. Non sono comunque mancati disturbi nuvolosi sull’Italia specialmente sul versante tirrenico, dove sono destinati nuovamente ad aumentare in serata. Tempo che rimane stabile comunque anche a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di qualche fenomeno comunque irrilevante nel corso di questa notte, che ha scaturito un accumulo assente o iniquo sui quartieri di Genova (comunque inferiore al millimetro), le condizioni meteo sono andate migliorando, rimanendo sostanzialmente stabili fino a questo momento e con cieli variabili da sereni al mattino a poco o parzialmente nuvolosi nel pomeriggio. Aumento del tessuto nuvoloso previsto in serata, coerentemente con quanto avverrà su buona parte del versante tirrenico, con le temperature che risultano quest’oggi comprese tra una minima di appena +10°C e una massima arrivata a +15°C.

Qualche possibile piovasco nella notte

Nella prime ore della notte di domani lunedì 21 febbraio avanzerà in direzione del nostro Paese una saccatura di origine polare marittima, la quale causerà un rinforzo della ventilazione sulla Sardegna e Bocca di Bonifacio e l’ingresso dei primi piovaschi lungo il versante tirrenico. Questi piovaschi potrebbero interessare anche Genova, a seguito dei quali tuttavia si registrerà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite altrettanto graduali: cieli che potranno infatti tornare persino sereni in serata. Le temperature non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.