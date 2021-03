METEO GENOVA – Residue note di MALTEMPO, poi l’ANTICICLONE torna in scena, ecco le previsioni

In prevalenza stabile sull’Italia salvo qualche isolato rovescio di maltempo

Sul piano sinottico la figura barica che prevale è sicuramente l’Anticiclone, tuttavia in queste ore è disturbato dall’intrusione di correnti più umide provenienti dai quadranti settentrionali che tra la notte e la prima mattina di oggi hanno portato qualche isolato rovescio sull’estremo nord del Paese e su Genova come vedremo. Malgrado ciò, come da qualche giorno a questa parte, il tempo sul resto della Penisola appare stabile.

Previsioni meteo Genova oggi

Dopo qualche piovasco che ha interessato Genova nel corso della notte e delle prime ore di questa mattina e che ha accumulato al suolo poco più di 2 millimetri, le condizioni meteo sono successivamente migliorare sul capoluogo ligure e, malgrado irregolari disturbi nuvolosi, il tempo è risultato più asciutto e relativamente più stabile. Tale si manterrà anche questa sera, mentre qualche rovescio isolato si verificherà invece nei settori meridionali del Friuli. Le temperature quest’oggi si sono aggirate comunque su valori piuttosto miti tra i +12°C di minima e i +14°C di massima.

Domani condizioni molto simili a quelle odierne

Nella giornata di domani domenica 28 marzo le correnti instabili si allontaneranno dalla nostra Penisola in favore di una nuova spinta dell'Anticiclone. Tuttavia, gli effetti non saranno subito evidenti a Genova: infatti l'aria più mite che scorrerà su una superficie marina più fresca, porterà crescenti disturbi nuvolosi e persino qualche possibile piovasco tra la notte e la mattina, a cui seguiranno comunque pomeriggio e sera più asciutti con graduali schiarite. Temperature attese in calo nei valori minimi, stazionari in quelli massimi.