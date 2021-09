METEO GENOVA – Settembre concluderà con una PERTURBAZIONE nel WEEKEND, con PIOGGE in LIGURIA

Tempo stabile in Italia e su Genova, la situazione

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Prosegue il beltempo sull’Italia grazie alla presenza di un campo di alta pressione che ci farà compagnia a lungo in questa ultima settimana di settembre. Solo nel weekend da domenica sarà possibile l’arrivo di qualche pioggia, che potrà bagnare non solo Genova ma anche buona parte della Liguria. Vediamo in seguito le previsioni meteo.

Meteo Genova oggi

Meteo oggi – Nel corso delle ore pomeridiane avremo ampi spazi di sereno sulla Liguria, Genova inclusa. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni. Nessuna variazione prevista nella notte. Le temperature risulteranno ancora al di sopra delle medie, su Genova, comprese tra 19°C e 26°C. La ventilazione sarà prevalente dai quadranti nord-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Genova per domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da beltempo: al mattino così come al pomeriggio si attendono cieli pienamente soleggiati sulla Liguria. In serata sarà possibile un aumento della nuvolosità, che potrà risultare più consistente nelle ore notturne, accompagnata anche da qualche pioviggine su Genova. Range termico simile, compreso tra 18°C e 25°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-orientali. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il weekend.