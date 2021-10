METEO GENOVA – Si apre fase PERTURBATA con PIOGGE e possibili TEMPORALI, ecco le previsioni

Il maltempo si calma al sud, peggiora al nordovest

Il passaggio dell’uragano mediterraneo “Apollo” ha provocato nella giornata di ieri violenti temporali e nubifragi sulla Sicilia, con danni e disagi segnalati soprattutto nel siracusano. L’allontanamento e il successivo dissipamento della predetta struttura simil-tropicale ha determinato specialmente nella seconda parte di oggi un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni meridionali, con isolati rovesci o temporali persistenti specie in Sicilia. Al netto di questo miglioramento, un peggioramento sta tuttavia interessando le aree nordoccidentali, Genova compresa, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nel corso di questo pomeriggio alcuni rovesci si sono abbattuti sulla città di Genova portando al suolo un accumulo comunque piuttosto debole dell’ordine di 2/3 millimetri. In serata le condizioni meteo saranno piuttosto incerte, con possibilità di qualche piovasco, mentre le piogge si concentreranno maggiormente su altre zone della Liguria. Le temperature inoltre si sono quest’oggi attestate tra i +12°C di minima e i +15°C di massima circa.

Giornata uggiosa quella di domani, temperature stazionarie

Questa tendenza volta al maltempo troverà sostanziale conferma nella giornata di domani domenica 31 ottobre, quando un passaggio perturbato interesserà tutto il versante tirrenico, Genova compresa. Sarà un Halloween particolarmente uggioso con piogge o piovaschi intermittenti. Inoltre le temperature non dovrebbero subire significative variazioni, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni sia in quelli minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.