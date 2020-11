METEO GENOVA – SOLE tutti i giorni con le correnti settentrionali piuttosto secche, i dettagli

Meteo Italia: anticiclone prevalente

Anticiclone sempre presente sulle regioni settentrionali del nostro Paese con il sole ovunque salvo foschie e nebbie in pianura Padana tipiche della stagione in corso. L’azione di due differenti circolazioni atmosferiche producono effetti al suolo differenti sul nostro Paese. Se la centro e al nord Italia troviamo il sole prevalente, sulle regioni meridionali invece insistono le nubi e con esse delle piogge o acquazzoni specialmente sulla Calabria ionica e sulla Sicilia. Situazione tuttavia verso un generale miglioramento meteo nelle prossime ore.

Previsioni meteo Genova

Nonostante i principali modelli confermano l’arrivo di una nuova perturbazione che impatterà sulle Alpi per poi scorrere verso sud seguita anche da aria più fredda in quota, sulla città di Genova le condizioni meteo resteranno stabili con precipitazioni scarse o del tutto assenti. Si avvertirà tuttavia un calo delle temperature con le correnti settentrionali in arrivo direttamente dal polo ma il mese di Novembre procederà con precipitazioni avare. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Novembre più secco del normale per il nord Italia

Freddo e neve in Appennino durante il prossimo weekend, attese anche delle gelate in pianura Padana e sulle valli interne del centro. Poi ancora anticiclone sull’Italia con precipitazioni scarse o del tutto assenti in un mese di Novembre che potrebbe archiviarsi con indici pluviometrici sotto la media. Il Vortice Polare Stratosferico accelera nei pressi del Polo Nord, quale destino per l’Europa e più nello specifico per l’Italia nelle prossime settimane ancora difficile ipotizzarlo.