METEO GENOVA – STABILITA’ e cieli perlopiù SERENI, ma con TEMPERATURE in CALO: ecco le previsioni

Piogge e occasionali temporali su alcune aree del Paese

L’afflusso di correnti perturbate e di matrice più fresca sul Mediterraneo centrale stanno provocando la formazione di nuclei di maltempo che coinvolgono principalmente le regioni centro-settentrionali in maniera perlopiù sparsa. Nonostante questo un abbassamento delle temperature piuttosto sensibile si è registrato solamente al settentrione, mentre al centro-sud insiste un clima decisamente primaverile. Tempo che è invece rimasto stabile a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Fin dalle prime ore della notte si sono susseguiti a Genova cieli pressoché sereni, con le condizioni meteo che sono quindi risultate visibilmente stabili e asciutte. In serata il transito di qualche disturbo nuvoloso ha interessato il capoluogo ligure, senza che ciò comportasse nell’arrivo del maltempo (come invece è accaduto sulla Liguria orientale), con cieli che risultano poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature sono continuate ad attestarsi su valori piuttosto miti compresi tra i +15°C di minima e i +23°C di massima.

Domani bel tempo e temperature in calo

L'afflusso di correnti settentrionali a Genova non sortirà effetto alcuno sotto il profilo meteorologico nella giornata di domani domenica 17 aprile, nonché festività di Pasquetta, con le condizioni meteo che si manterranno quindi visibilmente stabili e asciutte con la presenza di cieli sereni fino al pomeriggio e poco o parzialmente nuvolosi in serata. Una giornata molto simile a quella odierna, con la differenza che le temperature appariranno tuttavia in calo, sia nei valori minimi che in quelli massimi a causa proprio dell'ingresso di correnti più fresche.