METEO GENOVA – STABILITA’ e TEMPERATURE in aumento, ma con aumento della copertura nuvolosa: le previsioni

Persisterà anche nella giornata di domani venerdì 14 gennaio l’Anticiclone di matrice azzorriana sullo stivale , con effetti che continueranno a risultare notevoli in quel di Genova non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche da quello termico. Mentre le condizioni meteo infatti si manterranno qui visibilmente stabili con la compresenza di cieli sereni, le temperature subiranno un aumento che sarà particolarmente netto soprattutto nei valori minimi.

L’allontanamento della suddetta perturbazione ha favorito quindi il ritorno dell’Alta pressione di natura azzorriana sulla nostra Penisola e che nella giornata odierna ha portato effetti pressoché evidenti sulla città di Genova, alle prese con cieli perlopiù sereni fin dalle prime ore di questa notte. Tale situazione si protrarrà anche in serata, con temperature che risultano comprese tra i +5°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +11°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Si verifica quest’oggi un allontanamento del vortice depressionario di natura atlantica che nella giornata di ieri ha interessato principalmente i settori centrali e in particolare il Lazio, dove tra la notte e la mattinata, sempre riferiti a ieri, nevicate si sono riscontrate a quote molto basse e finanche in pianura su molti quartieri della Capitale . La rimonta dell’Alta pressione che sopperisce ad un vuoto barico lasciato dal predetto vortice depressionario, garantisce condizioni meteo di generale stabilità da questo pomeriggio e che interessano anche Genova, come vedremo.

Nuvolosità in aumento per sabato, ma stabilità

Per quanto concerne la giornata di sabato 15 gennaio la suddetta struttura anticiclonica subirà un ulteriore rinforzo, con correnti maggiormente umide, ma comunque stabili all’interno del Mediterraneo. Ciò si tradurrà in un aumento della copertura nuvolosa su Genova, soprattutto a partire dal mattino, con le condizioni meteo che si manterranno tuttavia stabili. Le temperature questa volta non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve e ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.