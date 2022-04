METEO GENOVA – Tanto SOLE e clima PRIMAVERILE, ma torna il MALTEMPO in città: ecco le previsioni

Stabilità dominante sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi stabili, con la presenza perlopiù di cieli sereni o poco nuvolosi e con maggiori addensamenti riscontrabili solo in Sicilia e parte della Calabria, che si caratterizzano comunque l’assenza di fenomeni. Tale nuvolosità più consistente è dovuta alla presenza di una perturbazione sui Paesi nordafricani, che innesca un corridoio umido anche sul Mediterraneo meridionale. Le temperature appaiono miti sostanzialmente ovunque, con clima tipicamente primaverile. Quanto detto per il resto del Paese è valido anche per Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo a Genova appaiono visibilmente stabili fin dalle prime ore della notte odierna grazie agli effetti portati al suolo da un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana che si estende su tutto il Mediterraneo centrale. Tali condizioni di stabilità riguarderanno il capoluogo ligure anche nella serata corrente, coerentemente con quanto avverrà nel resto del Paese. Le temperature inoltre si sono attestate tra i +13°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +24°C.

Temperature in calo per domani, sole ancora protagonista

Nessuna variazione sul fronte meteorologico si riscontrerà nella giornata di domani venerdì 29 aprile a Genova, dove le condizioni meteo si manterranno quindi visibilmente stabili e in compresenza cioè di cieli pressoché sereni. L’avvicinamento di correnti più fresche e instabili tuttavia porterà qualche novità sul fronte delle temperature, attese quindi in diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo in arrivo nella seconda parte di sabato

Gli effetti più evidenti di un arretramento dell’Alta pressione si riscontreranno però durante la giornata di sabato 30 aprile a Genova: dopo una nottata stellata infatti, i cieli risulteranno via via sempre più nuvolosi, fino a che dal pomeriggio non faranno ingresso i primi rovesci. I fenomeni, mediamente deboli o moderati, si susseguiranno ad intermittenza sul capoluogo ligure fino in serata, con le temperature che caleranno ulteriormente nei valori massimi, a fronte di un aumento questa volta atteso nei valori minimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.