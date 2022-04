METEO GENOVA – Tempo in PEGGIORAMENTO con MALTEMPO in arrivo, ecco le previsioni

Tempo stabile sull’Italia

E’ dal pomeriggio della giornata di ieri che si assiste a condizioni meteo di ritrovata e generale stabilità sull’intero Paese, accompagnate peraltro da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi sullo stivale, grazie all’allontanamento del fronte di maltempo sul settore balcanico. Maggiori disturbi nuvolosi insistono invece lungo i settori interni e sulla Liguria, Genova compresa come vedremo, dove qualche isolato e blando rovescio si verifica saltuariamente. Anche le temperature appaiono in leggero aumento rispetto a quanto registrato negli ultimi giorni.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di una nottata trascorsa all’insegna del cielo sereno a Genova, le condizioni meteo sono andate progressivamente peggiorando sul capoluogo ligure a causa di un aumento piuttosto evidente, graduale e costante, della nuvolosità, che in queste ore sta assumendo una certa consistenza, malgrado non si registrino fenomeni significativi con tempo ancora asciutto. Tuttavia, qualche piovasco potrebbe interessare la città in serata, coerentemente con quanto avverrà nelle aree adiacenti. Le temperature inoltre risultano quest’oggi comprese tra i +9°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +16°C.

Maltempo in arrivo per domani

Una perturbazione di origine atlantica avanzerà già dalle prossime ore in direzione della nostra Penisola ed è responsabile per l’appunto dell’ingresso dei primi piovaschi sul capoluogo ligure. A seguito di una notte nuvolosa, ma asciutta, piovaschi intermittenti interesseranno Genova tra il mattino e il pomeriggio di domani mercoledì 20 aprile. In serata si attende invece una forte intensificazione dei fenomeni, con maltempo anche possibilmente accompagnato da attività elettrica. Le temperature in questo contesto tenderanno ad aumentare nei valori minimi, a fronte della stazionarietà di quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.