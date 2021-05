METEO GENOVA – Tempo INSTABILE fino a domani, poi arriva l’ESTATE. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Buon giorno cari lettori del Centro Meteo Italiano. Sul continente europeo è ancora presente una vasta area di bassa pressione che continua ad influenzare le condizioni meteo sulla penisola italiana. Nella giornata odierna il flusso perturbato sale di latitudine, portando sull’Italia dei flussi zonali e facendo aumentare il geopotenziale. Tempo stabile quindi in mattinata con piogge isolate sul Friuli. Condizioni meteo in peggioramento nella seconda parte della giornata a causa di una perturbazione proveniente dalla Francia. Piogge anche sulla Sicilia per l’arrivo di un minimo di pressione dal nord Africa. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo per la città di Genova.

Meteo Genova oggi

Meteo – Nella giornata odierna su Genova e la Liguria avremo cieli con nuvolosità irregolare. Locali schiarite nelle ore pomeridiane, soprattutto sui settori occidentali della regione, mentre in serata arrivano delle piogge sulla Liguria di Levante. Temperature in calo nei valori minimi su Genova (che si attesteranno sui 13°C); massime stabili sui 16°C. Venti in intensificazione in serata nel genovese e lo spezzino con provenienza dai quadranti meridionali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Genova per domani

Meteo domani – La giornata di domani inizierà con cieli nuvolosi su Genova e la Liguria centro-orientale mentre saranno parzialmente nuvolosi sulla Liguria di Ponente. Delle piogge residue saranno possibili nello spezzino. Miglioramento delle condizioni meteo dalle ore pomeridiane, con nuvolosità in diminuzione e tempo asciutto ovunque. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, che su Genova raggiungeranno i 18°C nelle ore centrali della giornata. Vediamo di seguito le previsioni per il weekend.