METEO GENOVA – Tempo pienamente STABILE con qualche TEMPORALE sui rilievi, le PREVISIONI per la LIGURIA

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Periodo stabile ad oltranza sull’Italia e sulla Liguria: in queste ore i cieli risultano pienamente soleggiati, con maggiori addensamenti presesnti sulle regioni del nord-est e sul golfo Veneto. Nelle prossime ore assisteremo ad un aumento dell’instabilità che determinerà la formazione di rovesci e temporali sui rilievi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo Genova oggi

Meteo Genova – Al mattino i cieli risulternanno pienamente sereni; al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità sulle zone interne (appennino Savonese-Imperiese, su quello Genovese e Spezzino); fenomeni in esaurimento in serata con nuvolosità irregolare associata a qualche schiarita. Le temperature risulteranno in lieve aumento, comprese tra 18°C e 28°C. I venti soffieranno dai quadranti nord-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova domani

Meteo domani – Domani 19 maggio avremo velature in transito al mattino e qualche addensamento più consistente su Valle Scrivia e settori di confine con il Piemonte. Nel corso delle ore pomeridiane avremo instabilità in aumento sui rilievi di Ponente, mentre su Genova avremo ancora condizioni meteo pienamente stabili. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Schiarite attese nella notte. Temperature stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 19°C e 28°C. I venti soffieranno ancora una volta con intensità debole dai quadranti nord-occidentali. Vediamo infine la tendenza per i prossimi giorni.

Tendenza meteo di Genova per il resto della settimana

Resto della settimana che vedrà ancora condizioni meteo stabili su Genova, con tanto sole fino al termine della settimana. Grazie alla ventilazione marittima, le temperature potranno subire una lieve flessione negativa specie nei valori massimi. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo.

