METEO GENOVA – Tempo spesso SOLEGGIATO con qualche innocua NUBE di passaggio; ecco le previsioni

Tempo stabile salvo isolate eccezioni

Nel corso della giornata odierna le immagini satellitari hanno evidenziato condizioni meteo di generale e visibile stabilità, con maggiori addensamenti nuvolosi al sud che hanno dato origine a isolati rovesci solamente sulla Puglia. L’afflusso di correnti settentrionali tuttavia rende il clima italiano davvero freddo, soprattutto se relazionato al periodo. Sono state soprattutto le temperature minime a registrare picchi piuttosto bassi, soprattutto al centro-nord, con valori intorno allo 0 sulla pianura emiliana. Ma anche le massime sono state diffusamente inferiori ai +20°C. Quanto detto è valido anche per Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di una prima parte di giornata limpida, le condizioni meteo a Genova sono lievemente peggiorate in favore del transito di qualche innocuo passaggio nuvoloso da questo pomeriggio. Tale situazione si sta protraendo in un contesto comunque stabile anche nella serata corrente, così come stabile è il tempo sul resto d’Italia. Le temperature inoltre si sono attestate su valori decisamente freschi e compresi tra i +11°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +20°C.

Schiarite in arrivo per domani e aumento delle temperature

L’Anticiclone azzorriano dopo un paio di settimane di assenza tornerà a spingere verso la nostra Penisola e gli effetti si evidenzieranno fin da subito soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e a Genova, dove si assisterà ad un miglioramento con progressive schiarite per domani sabato 16 ottobre: dal pomeriggio i cieli torneranno a risultare sereni, con temperature peraltro attese in aumento sia nei valori minimi che soprattutto in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.