METEO GENOVA – Tempo STABILE e SOLEGGIATO con temperature in AUMENTO sulla LIGURIA

Condizioni meteo in Italia e a Genova

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola si trova sotto un vasto campo d’alta presssione che radica i suoi massimi sull’Europa centro-orientale (con valori fino a 1040 hPa). Nei prossimi giorni l’Italia vivrà la prima parentesi primaverile di stagione, con tanto sole e temperature in aumento. Anche su Genova le condizioni meteo risulteranno pienamente stabili con cieli soleggiati e temperature piuttosto miti. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo Genova oggi

Previsioni Genova – A Genova i cieli si manterranno sereni sostanzialmente per l’intera durata del giorno, con assenza prevalente di nuvolosità e temperature in progressivo aumento, sia nelle minime che nelle massime (comprese tra 8°C e 17°C). I venti soffieranno ancora una volta dai quadranti settentrionali con intensità debole o moderata. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo di Genova per la settimana

Meteo settimana – Fino alla giornata di venerdì il tempo meteorologico sulla Liguria e su Genova risulterà pienamente stabile con cieli sereni e assenza di nuvolosità. Le temperature potranno raggiungere per la prima volta i 20°C dall’inizio dell’anno, con una vera e propria parentesi primaverile per questa settimana. Vediamo quale potrebbe essere l’andamento meteo del fine settimana.