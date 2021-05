METEO GENOVA – Temporaneo miglioramento, il MALTEMPO resta alle porte della città, ecco le previsioni

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche quest’oggi tendenzialmente perturbate, come testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, con piogge sovente anche accompagnate da attività temporalesca che hanno colpito le regioni settentrionali . Nelle prime ore della notte tali rovesci hanno interessato anche la città di Genova, come vedremo. Più asciutto e stabile al centro-sud, con clima tipicamente primaverile.

Torna il maltempo da martedì

Tuttavia nella giornata di martedì 4 maggio le condizioni meteo torneranno a peggiorare a causa dell’ondulazione atlantica che metterà da subito in difficoltà l’Anticiclone. A quel punto le piogge potrebbero interessare nuovamente in maniera localizzata o sparsa il nord Italia, Genova compresa, dove i fenomeni sono attesi in serata. Temperature che malgrado ciò non subiranno significative oscillazioni stabilizzandosi sui valori delle 24 ore precedenti o in lieve flessione in quelli massimi.