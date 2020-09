METEO GENOVA: Torna il MALTEMPO autunnale con precipitazioni anche intense nei prossimi giorni, i dettagli

Evoluzione meteo in Italia

Ultime ore di bel tempo e clima mite per la Liguria specialmente ma anche per le altre regioni settentrionali. Procederà e si accentuerà invece il clima estivo sulle regioni più meridionali del Paese con le temperature previste in aumento oltre la media anche di 10°c raggiungendo facilmente picchi di 30°c nelle ore centrali della giornata. Piogge in arrivo pertanto sulle regioni settentrionali e anche a Genova entro le prossime 24 ore, clima autunnale come vedremo più avanti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova: peggioramento in arrivo

Correnti meridionali in arrivo nei prossimi giorni in tutta Italia ma con effetti al suolo ben distinti tra nord e sud, rispettivamente con maltempo autunnale e caldo estivo. La città di Genova sarà una tra le principali a risentirne di queste correnti con un repentino cambiamento meteo già dalla giornata di domani, Giovedì 1 Ottobre. Piogge in arrivo dal mattino per la Liguria, fenomeni ancora di debole o di moderata intensità. Attenzione poi dal pomeriggio e sera con maltempo anche di forte intensità sulla provincia di Genova e piogge o nubifragi.

Previsioni meteo Italia

Si conclude il mese di Settembre all’insegna del bel tempo e del clima mite con le temperature oltre la soglia dei 20°c nelle ore centrali della giornata. Il mese di Ottobre inizierà in maniera piuttosto dinamica e variegata sull’Italia con una forte ondata di maltempo per le regioni settentrionali mentre al sud Italia le condizioni meteo si manterranno stabili con le temperature fino a 30°c. Anche al centro Italia avremo un peggioramento meteo ad iniziare dalla Toscana nella giornata di Venerdì, a seguire anche sulle altre regioni centrali.