METEO GENOVA – VARIABILITA’ asciutta in città con clima tipico di fine ESTATE, ecco le previsioni

Tempo instabile al sud nel pomeriggio, più sole altrove

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono state quest’oggi esattamente divise a metà nel corso di questo pomeriggio: sole prevalente seppur con qualche disturbo nuvoloso al centro-nord, dove agisce un promontorio di Alta pressione di matrice afroazzorriana, con stabilità anche a Genova come vedremo, mentre il maltempo ha colpito le regioni meridionali e in particolare le aree interne di Sicilia e Basilicata a causa di una persistente circolazione depressionaria posizionata tra la Penisola balcanica e il Mar Jonio.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Genova si sono quest’oggi mantenute stabili come scritto in precedenza, con alternanza tra fasi serene ad altre più nuvolose. Dopo un pomeriggio con cieli sostanzialmente sereni, in serata è infatti previsto l’arrivo di qualche nube comunque innocua, malgrado il miglioramento atteso nelle aree coinvolte dal maltempo. Le temperature inoltre si sono attestate tra i +20°C di minima a cui è seguita una massima di circa +27°C.

Domani variabilità asciutta con schiarite in serata

Nuvolosità irregolare che terrà compagnia la città di Genova almeno fino al pomeriggio di domani mercoledì 8 settembre. Nonostante questa variabilità molto accesa, le condizioni meteo sul capoluogo ligure si manterranno comunque stabili e asciutte, peraltro con schiarite attese in serata e cieli che torneranno sereni. Le temperature non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.