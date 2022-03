METEO GENOVA – Veloce PEGGIORAMENTO poi graduali SCHIARITE e CALO TERMICO: le previsioni

Peggioramento in atto sull’Italia, ma senza fenomeni di grossa rilevanza ancora

Dalla giornata di ieri l’allontanamento della perturbazione artica verso il settore balcanico che aveva portato negli scorsi giorni maltempo invernale sulla nostra Penisola ha determinato un miglioramento delle condizioni meteo. Esse sono tornate infatti a risultare generalmente stabili, sia pur in un contesto di nuvolosità in progressivo aumento in particolare sulle regioni centro-meridionali quest’oggi. Qualche debole e veloce rovescio ha tuttavia colpito localmente i settori occidentali della Sardegna. Il tempo rimane invece stabile a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nonostante il transito di nuvolosità a tratti anche molto consistente, le condizioni meteo a Genova si sono mantenute pressappoco stabili e con assenza dunque di fenomeni rilevanti. In serata qualche piovasco sarà plausibile, ma in ogni caso nulla che possa impattare significativamente sui cumulati, con rovesci invece più consistenti su altre zone del Paese (scopri quali). Le temperature si attestano inoltre tra i +8°C di minima e i +12°C di massima circa.

Piovaschi intermittenti anche per domani

I piovaschi ad intermittenza potrebbero interessare Genova fino alla giornata di domani venerdì 4 marzo, in particolare fino al mattino. Nel pomeriggio fenomeni mediamente più consistenti potrebbero riguarda il capoluogo ligure, prima di un miglioramento in serata con cessazione delle precipitazioni, in un contesto di cieli sempre perlopiù disturbati. Le temperature in questo contesto non subiranno significative variazioni o risulteranno al più in lieve aumento nei valori massimi.