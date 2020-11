METEO GENOVA – WEEKEND pienamente soleggiato in Liguria, ecco le previsioni

Perturbazione in atto sull’Italia, la situazione barica

Salve amici della Liguria e a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Sul nostro territorio il tempo risulta generalmente coperto, grazie ad una perturbazione che si è tuffata sul Mar Tirreno nelle ore notturne. Le piogge si manifestano sulla Liguria di Levante con fenomeni molto intensi sull’Appennino Tosco Emiliano, sulle zone centrali in genere e sui versanti Adriatici. Nelle prossime ore il minimo depressionario sfilerà ancor di più verso sud, regalandoci un weekend del tutto soleggiato e stabile. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime giornate!

Previsioni per oggi di Genova

Nel corso della giornata odierna i cieli risulteranno nuvolosi specialmente sulle zone più orientali, con ancora possibilità di piogge. Da metà giornata la nuvolosità si allontanerà verso meridione, con qualche isolato addensamento sull'Appennino orientale. Su Genova i cieli risulteranno pienamenti soleggiati e qualche velatura sarà possibile in serata. Le temperature risulteranno molto ravvicinate fra di loro con massime in calo intorno ai 14°C e minime stazionarie di 12°C. La ventilazione sarà prevalente dai quadranti nord-occidentali anche intensa.

Meteo Genova domani e per il weekend: splenderà il sole

Questo penultimo weekend di Novembre risulterà molto soleggiato sul nostro territorio. Grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico i cieli su Genova risulteranno sereni al mattino di domani. Al pomeriggio sarà possibile qualche velatura in transito, senza fenomeni associati. In serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile, anche grazie alla ventilazione settentrionale. Le temperature grazie al contributo di aria fredda subiranno una variazione negativa sia nei valori minimi (fino ad 8°C) che nei valori massimi (fino a toccare i 12°C). Per i giorni successivi nono sono attese grosse variazioni grazie al ritorno dell’alta pressione.