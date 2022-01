METEO GENOVA – Weekend STABILE a tratti SOLEGGIATO sulla LIGURIA. La TENDENZA per i prossimi giorni

Situazione meteo in Italia e a Genova

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La prima perturbazione del mese di gennaio si sta manifestando al sud Italia, mentre sulle regioni del centro-nord abbiamo ampi spazi di sereno. Su Genova le condizioni meteo risultano stabili quest’oggi con assenza di precipitazioni e qualche nube in transito. Nessuna variazione è prevista per il secondo weekend del mese. Vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo weekend di Genova – sabato

Meteo sabato – Cieli soleggiati al mattino di domani 8 gennaio su tutto il territorio ligure e su Genova; nel corso delle ore pomeridiane assisteremo ad un aumento della nuvolosità che non darà adito ad alcun fenomeno. Tempo stabile anche in serata con nuvolosità irregolare su Genova e sulla Liguria di Levante. Temperature in lieve diminuzione nelle minime ed in lieve aumento nelle massime, comprese tra 5°C e 11°C. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali.

Meteo weekend di Genova – domenica

Meteo domenica – Domenica ancora in compagnia di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al mattino; nel corso delle ore pomeridiane avremo cieli per lo più soleggiati e tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nubi irregolari su tutto il territorio. Non sono previste particolari variazioni di temperatura su Genova, ad eccezione di un lieve aumento delle minime che toccheranno i 7°C. La ventilazione risulterà debole o moderata dai quadranti settentrionali. Vediamo a seguire la tendenza meteo.