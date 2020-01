METEO – Giorni della MERLA al gelo, ipotesi dei modelli sul ritorno dell’inverno in ITALIA

Cede l’anticiclone, condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore

Gennaio 2020 segnato dal domino degli anticiclone che continuano a farla da padrone non solo sull’Italia ma su buona parte dell’Europa. Come anticipato nei giorni scorsi si conferma però un peggioramento meteo nelle prossime ore a causa del transito di una saccatura atlantica. La perturbazione non sarà ne fredda ne particolarmente intensa ma riuscirà comunque a portare qualche fiocco di neve a bassa quota. Le condizioni meteo instabili si protrarranno per tutto il weekend ma anche la prossima settimana potrebbe non essere del tutto asciutto. Sono inoltre in arrivo i giorni della merla che potrebbero, almeno quest’anno, confermarsi piuttosto freddi in Italia.

Giorni della merla al gelo e magari con la neve? Ecco l’ipotesi dei modelli

Nel corso della prossima settimana gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano un abbassamento della corrente a getto con il fronte polare che dovrebbe interessare l’Europa centrale. Anche in Italia non mancheranno delle conseguenze sotto il profilo meteo. L’anticiclone sarà relegato verso latitudini più basse interessando solo in parte il Mediterraneo. Le correnti occidentali o nord-occidentali dovrebbero investire la Penisola portando condizioni meteo instabili soprattutto al Nord, con neve sulle Alpi, e su parte del Centro. Il modello americano GFS avanza poi l’ipotesi, proprio durante i giorni della merla, di un’ondulazione più marcata della corrente a getto con l’arrivo di aria fredda dai quadranti settentrionali o nord-orientali sull’Italia.

Vediamo perché i giorni della merla sono considerati i più freddi dell’anno

A seconda della tradizione i giorni della merla possono essere gli ultimi tre di gennaio oppure gli ultimi due di gennaio e il primo di febbraio. Tradizionalmente questi sono considerati i giorni più freddi dell’anno tuttavia le statistiche dei dati meteo degli ultimi decenni contrastano con tale detto e dunque non ci sono elementi scientifici a supporto di questa tradizione popolare. Ci sono invece varie leggende regionali più o meno simili che trattano di questi giorni più freddi dell’anno. Una merla credendo di esser riuscita a passare indenne il mese di gennaio (che prima aveva 28 giorni) si prese gioco di lui che in risposta chiese in prestito tre giorni a febbraio e si scatenò con freddo, gelo, neve e maltempo. La merla dovette allora ripararsi in un comignolo ma quando ne uscì le sue piume non era più nere ma ingrigite dalla fuliggine.