METEO – GIUGNO instabile o perturbato per diversi giorni, quando esploderà il CALDO in ITALIA?

Estate che non decolla con giugno più instabile del previsto in Italia

Dopo un maggio tutto sommato caldo e piuttosto stabile, ecco che il mese di giugno inizia con condizioni meteo instabili o perturbate in Italia e le proiezioni dei modelli non sono certo in favore dell’estate. Nelle prossime ore l’arrivo di una perturbazioni porterà un’intensa fase di maltempo da Nord a Sud con piogge e temporali anche intensi specie su Alpi, Prealpi e settori tirrenici. Quello che emerge al momento è che questa fase di maltempo potrebbe non essere isolata e che fino alla metà di giugno il Mediterraneo centrale potrebbe rimanere nel mirino di una serie di perturbazioni. Al momento non è prevista alcuna ondata di caldo rilevante per la nostra Penisola almeno per i prossimi 10 giorni. Proviamo allora a tracciare una tendenza meteo per questa prima parte dell’estate con le ultime uscite dei modelli.

Maltempo alle porte dell’Italia, nelle prossime ore piogge e temporali anche intensi ad iniziare dal Nord

Profondo minimo di bassa pressione, con valori al suolo fino a 995 hPa sulle regioni del Nord Italia, in transito tra oggi e domani. Ne deriva un intenso peggioramento meteo con maltempo diffuso su tutta l’Italia. Fenomeni più intensi a partire dal pomeriggio di oggi con temporali soprattutto al Nord-Ovest. Tra la sera e la notte possibilità anche di nubifragi su Alpi e Prealpi centro-orientali. Piogge e acquazzoni in arrivo anche su Sardegna e regioni tirreniche centrali. Entro la mattinata di Venerdì il peggioramento meteo doverebbe estendersi anche al Sud con temporali intensi soprattutto sulle regioni tirreniche. Graduale miglioramento al Nord e poi al Centro tra il pomeriggio e la sera. Evoluzione simile per il modello europeo con i fenomeni più intensi che potrebbero interessare Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Lazio e Campania.

Meteo weekend: nuova saccatura depressionaria verso il Mediterraneo, ancora maltempo?

L’ultimo aggiornamento del modello GFS mostrano un rapido miglioramento del tempo sull’Italia nel corso della giornata di Sabato grazie all’allontanamento della saccatura verso la Grecia e alla rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico. Questa situazione potrebbe però durare poco in quanto tra Domenica e Lunedì lo stesso modello conferma l’arrivo di una nuova perturbazione con un peggioramento meteo soprattutto al Centro-Nord. Evoluzione questa confermata anche dai modelli europei con condizioni meteo instabili prolungate per l’inizio della prossima settimana a causa dell’isolamento di una goccia fredda sulle regioni del Nord. Anche spingendoci a 10 giorni di distanza non si vede nessuna particolare ondata di caldo anzi il tempo potrebbe rimanere instabili e il clima relativamente fresco.