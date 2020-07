METEO – GOCCIA FREDDA in arrivo con violento MALTEMPO, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Fase perturbata segue una parentesi di prolungata stabilità Dopo la prima ventina di giorni di giugno piuttosto instabile soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, nel corso della terza decade del mese l’Alta pressione, inizialmente di matrice afroazzorriana e poi con contributo sub-tropicale sempre maggiore, aveva nuovamente ripreso il controllo del Mediterraneo e della nostra Penisola, portando una fase di prolungata stabilità condita anche da un clima caldo e sempre più umido, con cui si fanno ancora residui conti nella giornata odierna in molte aree del centro-sud. Da qualche giorno però un progressivo abbassamento del flusso atlantico ha fatto si che il maltempo tornasse ad interessare le regioni settentrionali, dove nella giornata odierna diversi sono stati i danni e i disagi in Lombardia e in varie zone dell’Emilia-Romagna come reggiano e ferrarese. Situazione di potenziale criticità evidente già da ieri La situazione di potenziale criticità era evidente già da ieri sui settori settentrionali e in particolare sulla Pianura Padana dove gli indici temporaleschi volgevano tutti evidentemente a favore di condizioni atmosferiche marcatamente instabili. Infatti, già nella giornata di ieri il Dipartimento di Protezione Civile è stato costretto ad emettere un’allerta meteo tutt’ora in vigore in molte regioni italiane e il quadro meteorologico attuale, delle prossime ore e della giornata di domani sabato 4 luglio come vedremo nel prossimo paragrafo, risulta ancora piuttosto perturbato. Domani il maltempo si sposta al centro-sud Nelle prossime ore la saccatura di origine atlantica si isolerà a goccia fredda e traslerà verso i quadranti sudorientali favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteo al nord Italia, investito duramente dal maltempo. L’instabilità si sposterà dunque sulle regioni centro-meridionali e scoppierà in particolare nel corso del pomeriggio di domani sabato 4 luglio con la formazione di temporali sui rilievi montuosi in sconfinamento verso le zone limitrofe. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento intense, frequente attività elettrica e occasionalmente anche da grandinate. I settori costieri saranno quelli maggiormente ai margini dell’instabilità, con calo delle temperature generale e più marcato nelle aree interessate dal maltempo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche centro-meridionali, Umbria meridionale, zone interne e montuose di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, Basilicata, Calabria settentrionale e Puglia settentrionale e centrale settore ovest, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Liguria, Emilia-Romagna, resto del Centro peninsulare, resto di Campania, Calabria e della Puglia centrale, Sardegna centro-settentrionale e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie sull’Appennino emiliano nelle prime ore della giornata, sulle regioni centro-meridionali peninsulari e sulla Sicilia nord-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in diminuzione da sensibile a localmente marcata al Centro-Sud; in sensibile aumento le massime al Nord. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su Liguria, Alto Adriatico e su tutte le regioni centro-meridionali, con possibili ulteriori rinforzi e raffiche su Sardegna e Sicilia occidentale e meridionale. Mari: molto mossi o agitati il Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; localmente molto mossi il Mar Ligure, il Mar Tirreno e l’Adriatico, con moto ondoso in attenuazione sul Mar Ligure e sull’Adriatico settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.