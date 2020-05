METEO – GOCCIA FREDDA in transito, PIOGGE e TEMPORALI nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Piogge e temporali in atto in Italia

L’inizio di questa settimana si presenta piuttosto perturbato sulla nostra Penisola: le condizioni meteo sono infatti peggiorate visibilmente su gran parte delle regioni italiane, con l’arrivo delle piogge e anche dei temporali localmente intensi. Nella serata di ieri in particolare un violento sistema temporalesco ha colpito il grossetano e più in generale la bassa Toscana, mentre nella giornata odierna forti piogge si sono abbattute sulle zone sudoccidentali della Sardegna e sul suo capoluogo, Cagliari, apportando diversi disagi, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Goccia fredda in transito sull’Italia

Questo evidente peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola è dovuto al transito di una goccia fredda di origine atlantica e ora alimentato da correnti più fresche di provenienza nordorientale che nei passati giorni ha colpito il Mediterraneo occidentale, portando piogge e temporali anche intensi sulle regioni settentrionali, con qualche danno e disagio in Lombardia, ma anche di risposta un’ondata di caldo con pochi precedenti a maggio sui settori centro-meridionali dell’Italia, con temperature diurne che raggiungevano i +40°C in Sicilia e colonnine di mercurio che in notturna registravano ancora oltre +30°C.

Calo delle temperature sensibile, soprattutto al centro-sud

Il transito della goccia fredda sulla nostra Penisola non ha determinato solo l’ondata di maltempo che noi tutti stiamo constatando in queste ore con piogge e temporali sparsi soprattutto lungo le regioni centro-settentrionali, ma anche un calo delle temperature che risulta piuttosto sensibile sui settori centro-meridionali, laddove cioè il caldo nei passati giorni è stato dunque particolarmente intenso. Al nord ha da sempre insistito un corridoio di aria più fresca che ha portato a un generale contenimento delle temperature su valori in media col periodo o solo lievemente oltre anche mentre (soprattutto) al sud il caldo era cocente.