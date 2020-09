METEO – Graduale PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Prime piogge e temporali al nord Italia

Le prime piogge stanno interessando le zone nordoccidentali del Paese in particolare Piemonte e Liguria dove i fenomeni si rivelano a tratti anche intensi e accompagnati occasionalmente da attività elettrica. Il peggioramento era stato già inquadrato da diverso tempo dai principali centri di calcolo a causa di un progressivo avvicinamento delle correnti più fresche ed umide dai quadranti occidentali di origine atlantica. Tale peggioramento, oltre ad aprire una fase di maltempo sulla nostra Penisola, è anche responsabile di un primo calo delle temperature che riguardano essenzialmente i valori massimi.

Peggiora anche sulle centrali tirreniche

Come già avevamo anticipato nel corso di questa settimana, questo weekend avrebbe rappresentato una svolta dal punto di vista meteorologico a causa dell’arrivo di un’ingerenza atlantica che avrebbe portato maltempo su parte della nostra Penisola. La previsione quest’oggi non è stata disattesa e le piogge e i temporali oltre a colpire le regioni nordoccidentali (e le zone più occidentali dell’Emilia Romagna) sono in procinto di colpire anche il medio tirreno. Già questa mattina brevi e locali acquazzoni avevano interessato il Lazio. Negli ultimi minuti l’instabilità sta invece bussando alle porte della costa toscana.

Maltempo sul medio tirreno, allerta in Toscana

La lente di ingrandimento infatti quest’oggi è puntata proprio sulla Toscana, dove il Dipartimento della Protezione Civile aveva ieri valutato per oggi un’allerta meteo proprio per alcuni settori di questa regione. Nelle prossime ore infatti diversi sistemi temporaleschi faranno ingresso dal mare verso est, colpendo dunque non solo i settori costieri, ma anche l’immediato entroterra. Locali e brevi acquazzoni non sono peraltro da escludere sia sulla Sardegna, che ancora una volta sul Lazio. Le temperature iniziano a misurare valori più tipici del periodo settembrino, con un primo calo anche in parte del sud.