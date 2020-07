METEO – gran CALDO incombe sull’Italia con l’anticiclone AFRICANO che scalpita, vediamo quando

Estate normale ma il gran caldo potrebbe fare capolino per fine mese

Tra alti e bassi prosegue una stagione estiva piuttosto nella norma con caldo non eccessivo e temporali pomeridiani che apportano precipitazioni soprattutto sui rilievi. Nelle prossime ore previsto un graduale incremento dell’instabilità con temporali sulle Alpi ma localmente anche sull’Appennino. Il caldo si fa sentire soprattutto al Centro-Sud dove le condizioni meteo restano ben più stabili e soleggiate ma con temperature che comunque sono di poco al di sopra delle medie. Nel corso del weekend aria più fresca dall’Atlantico affluirà sul Mediterraneo portando un generale peggioramento meteo con temporali e nubifragi specie al Nord. Per tutta la seconda decade di luglio non sono previste ondate di caldo rilevanti per l’Italia ma la situazione potrebbe cambiare per fine mese. L’anticiclone africano potrebbe fare capolino con caldo decisamente più intenso in vista.

Prossima settimana saccatura depressionaria in arrivo, previsioni meteo

Anticiclone che abbandonerà per qualche giorno il Mediterraneo centrale nel corso della prossima settimana. Per il modello GFS infatti i massimi dell’alta pressione dovrebbero essere confinati in pieno oceano atlantico con valori fino a 1030 hPa poco a nord delle omonime Isole. Nella prima parte della settimana una saccatura atlantica potrebbe invece transitare tra Isole Britanniche e Francia portando un peggioramento meteo con aria fresca al seguito. Tra Mercoledì 15 e Giovedì 16 giugno questa potrebbe poi raggiungere l’Italia portando anche qui piogge e temporali sparsi con un generale calo termico. La distanza temporale elevata e la particolare dinamica rendono comunque questa tendenza meteo ancora molto incerta e per altro supportata solo da alcuni modelli. Se comunque andasse in porto la prossima settimana trascorrerebbe relativamente fresca e a tratti anche piovosa.

Gran caldo in arrivo per fine luglio con la rimonta dell’anticiclone africano

La seconda decade di luglio dovrebbe trascorrere nel complesso piuttosto dinamica con tanto sole ma anche condizioni meteo localmente instabili. Non mancheranno infatti temporali e nubifragi su diverse zone d’Italia. Clima caldo ma con temperature nelle medie del periodo. Analizzando invece gli scenari nel lungo termine non possiamo non notare come il modello americano GFS ci proponga per l’ultima decade di luglio un’intensa ondata di caldo. L’anticiclone africano potrebbe prendere forza e dominare lo scenario sinottica su Europa e Mediterraneo per molti giorni portando temperature più alte della norma con massime che non farebbero fatica a raggiungere i +40 gradi. Condizioni meteo in questo caso decisamente stabili e con pochissimi disturbi. Si tratta ancora di una tendenza meteo ma le probabilità di una rimonta dell’anticiclone africano per fine mese sono in crescita.