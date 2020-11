METEO: Grande confusione nel proseguo di NOVEMBRE con qualche possibilità di MALTEMPO più invernale che autunnale in ITALIA

Situazione meteo in Europa

Il mese di Novembre procederà con l’anticiclone prevalente in gran parte dell’Europa. Osservando le carte sinottiche di questa mattina infatti notiamo un robusto anticiclone sulla Germania il quale assume una tipica forma ad Omega. Sotto l’influenza di questo anticiclone a forma di Omega sull’Italia troviamo condizioni meteo stabili con sole prevalente salvo foschie, nebbie e nubi basse in pianura Padana e lungo le valli interne peninsulari anche persistenti per tutto l’arco della giornata. Temperature gradevoli durante le ore centrali della giornata con valori fino a 20°c.

Previsioni Meteo Weekend

Salvo che per qualche disturbo sulla Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta durante la giornata di Domenica 8 Novembre, le condizioni meteo durante il corso del prossimo weekend resteranno stabili e in gran parte soleggiate. Attenzione però alle nebbie anche intense in pianura Padana e lungo le valli di Toscana, Umbria, Lazio, e Campania. Fenomeni che potrebbero durare per tutto l’arco della giornata nel corso del weekend specie al nord Italia. Per un cambiamento delle condizioni meteo ci sarà da attendere la prossima settimana quando le correnti instabili atlantiche potrebbero tornare nel Mediterraneo.

Scenario meteo tipicamente autunnale in Italia

Con un anticiclone così prepotente sul Vecchio Continente anche in Italia avremo bel tempo e precipitazioni assenti. Scenari meteo autunnali solo in pianura Padana e lungo le valli interne peninsulari con foschie, nebbie e nubi basse. Clima piuttosto mite nelle ore centrali della giornata con valori oltre la media di riferimento. Potrebbero tornare le piogge durante la prossima settimana anche se di debole o moderata intensità, mentre l’anticiclone emigrerà verso il nord Europa. Proprio per questo motivo attenzione ad una probabile prima ondata di freddo e neve.