METEO – Grande INVERNO in arrivo in compagnia della Nina: FREDDO e frequenti NEVICATE? I dettagli

Fronte di maltempo attraversa l’Italia

La nostra Penisola sta attraversando una nuova fase di maltempo grazie all’ennesimo affondo perturbato di matrice nordatlantica di questa stagione autunnale molto vivace. Piogge e temporali nella giornata di ieri hanno sferzato soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, mentre quest’oggi l’instabilità si è spostata verso meridione, con fenomeni localmente intensi ma più difficilmente accompagnati da attività elettrica. Anche nelle prossime ore piogge e acquazzoni si susseguiranno nelle aree più meridionali del Paese, in particolare quelle joniche e quelle della Sicilia tirrenica.

Torna l’Anticiclone a partire da giovedì

La fase di maltempo che sta attualmente interessando la nostra Penisola è però destinata ad abbandonare il Mediterraneo centrale entro la seconda parte della giornata di domani mercoledì 28 ottobre. La lacuna barica lasciata dalle correnti atlantiche in traslazione verso la Penisola balcanica verrà colmata dalla risalita di un Anticiclone afroazzorriano, i cui effetti saranno più evidenti a partire dalla giornata di giovedì 29 ottobre, con ampie schiarite pressoché quasi ovunque e tempo in ogni caso stabile e asciutto con temperature in risalita.

Proiettiamoci verso l’inverno: gli indici sono favorevoli ad una grande invernata

In un contesto emisferico che vedrà nei prossimi giorni il vortice polare ricompattarsi, dopo aver provocato una prima parte d’autunno pregna di scambi meridiani e dunque particolarmente dinamica su latitudini più meridionali, proiettiamoci in un’analisi a lungo termine che ritrae essenzialmente il prospetto della prossima stagione invernale, quella 2020/21. Lo avevamo già fatto in passati editoriali, annunciando un inverno pieno di attese per quel che concerne gli amanti del freddo e della neve oppure semplicemente per chi ama praticare sport invernali. Nel presente editoriale, come vedremo nel prossimo paragrafo, verrà sostanzialmente confermato quanto detto fin qui.