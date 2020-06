METEO – Grandinata e forte temporale a Cesena: numerosi gli allagamenti

Maltempo anche intenso in atto sull’Italia

L’Italia sta facendo i conti con un’ondata di maltempo che si sta mostrando particolarmente cattiva al centro-nord, dove a macchia di leopardo si stanno verificando anche grandinate e violentissimi temporali. Il meteo sull’Italia potrebbe restare instabile sin oltre la metà di giugno prima di lasciare spazio probabilmente ad una rimonta calda. Nella giornata odierna non sono mancati temporali e veri e propri nubifragi come ad esempio quello che ha colpito la zona di Cesena, provocando allagamenti e disagi anche in alcuni negozi. Nel corso delle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare la penisola e rovesci e temporali saranno da mettere in conto anche al meridione.

Nubifragio a Cesena

Come detto, forte maltempo sta colpendo nord e centro Italia ma fenomeni sono presenti anche nel sud peninsulare. La situazione si manterrà instabile per tutta questa settimana con una pausa soleggiata nella giornata di venerdì. Come riportato da corriereromagna.it, un nubifragio durato una decina di minuti con all’interno una copiosa grandinata ha colpito la zona di Cesena. Non sono mancati allagamenti, anche in alcuni negozi e strade trasformate in fiumi in piena di acqua e fango. Tra le situazioni più difficili da segnalare sicuramente quella del cento commerciale Lungo Savio dove molti negozi sono stati invasi da circa 3 centimetri d’acqua. In zona la situazione resterà instabile anche nel corso delle prossime ore e temporali con grandinate non escluse saranno altamente probabili anche nel riminese, ravennate e bolognese. Non solo, poco fa una violenta grandinata ha colpito anche la zona di Treia, nelle Marche e anche qui nel corso delle prossime ore il rischio resterà molto elevato.

Tempo ancora instabile

Maltempo anche intenso tra questa sera e domani, quindi particolare attenzione a regioni come Toscana, Umbria, Marche, Veneto e Lombardia, dove saranno da mettere in conti temporali anche intensi e grandinate localizzate. La situazione nel complesso rimarrà instabile e relativamente fresca probabilmente fino al 20 giugno, soprattutto nelle zone interne italiane dove saranno maggiormente probabili temporali. Ovviamente non pioverà sempre ma si avrà un tipo di tempo piuttosto instabile con rapida alternanza tra schiarite anche generose ed improvvisi acquazzoni, questi più probabili durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno in media o leggermente al di sotto della media del periodoper tutta questa settimana.