METEO – GRANDINE come NOCI a seguito di un forte TEMPORALE nel VITERBESE. Danni alle COLTURE

Condizioni meteo in miglioramento in Italia

Salve a tutti e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Dopo i forti temporali e i nubifragi della prima parte della settimana, ci apprestiamo a vivere un fine settimana più stabile e caratterizzato da cieli per lo più sereni con ancora residua instabilità sulle regioni meridionali. Quest’oggi i cieli si presentano poco o irregolarmente nuvolosi al nord-est, specie tra Triveneto, Friuli ed Emilia Romagna; altrove il cielo splende in un contesto del tutto estivo. Anche sul Lazio le condizioni meteo sono decisamente stabili, anche se nel pomeriggio sarà possibile qualche temporale. Vediamo di seguito le previsioni per il weekend!

Maggiore stabilità nel weekend, con ancora possibili temporali pomeridiani

Meteo weekend – Il secondo weekend del mese di giugno sarà interessato da instabilità suille regioni peninsulari e non specie nella giornata di domani. I temporali non mancheranno infatti tra Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Qualche rovescio isolato sarà possibile anche sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo, sull’Appennino Tosco-Emiliano e sull’arco Alpino. Nella giornata di domenica il tempo risulterà ancora più stabile con flebili possibilità di rovesci pomeridiani se non localmente su Alpi e Appennino. Prossima settimana poi caratterizzata lungamente da un promontorio di alta pressione, che apporterà temperature al di sopra delle medie.

Tendenza meteo per la prossima settimana

Tendenza meteo – Questo weekend sarà solo un assaggio della lunga fase stabile che si prolungherà per la prossima settimana: sembra ormai confermata dunque la prima ondata di caldo dell’estate 2021. La presenza di un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale, condizionerà il tempo per buona parte della prossima settimana. L’area di alta pressione apporterà tempo stabile e temperature al di sopra della media, con punte fino a 32-35°C in Italia specie sulle zone di pianura più riparate. Una situazione piuttosto antitetica a quanto avvenuto nella giornata di ieri, 10 giugno, quando una fortissima grandinata si è abbattuta nella provincia di Viterbo.

