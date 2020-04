METEO – GRANDINE come PALLE da TENNIS hanno danneggiato diverse abitazioni e aree rurali, ecco quanto successo in India

Stabilità vacillante sull’Italia oggi

Nella giornata odierna il versante occidentale italiano ha potuto constatare un notevole aumento della nuvolosità che ha portato persino qualche pioviggine nelle aree sudoccidentali della Sardegna, con accumuli tuttavia trascurabili e inferiori al millimetro. L’avanzamento del fronte nuvoloso e anche delle piogge va di pari passo con l’avvicinamento della saccatura di origine nordatlantica che fino a qualche giorno fa interessava esclusivamente la Penisola iberica con condizioni di forte maltempo e locali grandinate e che nelle prossime ore metterà a dura prova l’Anticiclone tutt’ora attivo in Italia, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Piogge in arrivo nelle prossime ore su Lazio e Sardegna

L’avvicinamento progressivo della saccatura di origine nordatlantica precedentemente menzionata nel corso del primo paragrafo, sarà lento ma costante verso la nostra Penisola e metterà a dura prova la struttura anticiclonica sull’Italia centro-settentrionali. Nelle prossime ore infatti le condizioni meteo tenderanno ulteriormente a peggiorare in alcune aree centrali italiane come la Sardegna e il Lazio, con fenomeni comunque di debole o moderata intensità. Per il dettaglio previsionale abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale. Nonostante ciò, il maltempo si inserirà in un contesto climatico che rimarrà prettamente mite anche al centro-nord, nonostante la nuvolosità in aumento.

Eventi meteorologici estremi mondiali

In un contesto meteorologico dunque così tranquillo in Italia dove, nonostante l’arrivo di qualche pioggia, essa non presenterà eccessi di intensità nelle varie zone dove colpirà e dove dunque non c’è molto di cui commentare e approfondire dal punto di vista dei fenomeni meteorologici estremi, mettiamo il naso fuori dai confini nazionali e in questo caso anche continentali per commentare quanto di estremo accade nel mondo. Questa mattina abbiamo approfondito quanto è accaduto nello stato dello Yemen, nel corso del corrente editoriale rimaniamo sempre nel continente asiatico, commentando la super grandinata che si è riversata in India.