METEO – GRANDINE e NUBIFRAGI si abbattono su Verona, DANNI INGENTI, numerosi interventi dei pompieri: VIDEO

Estate arida al centro-sud, temporalesca al settentrione

Ci apprestiamo ormai a raggiungere il termine dell’estate meteorologica il cui termine è convenzionalmente assegnato ogni anno al giorno 31 di agosto e possiamo dunque iniziare a dare un giudizio sommario di questa stagione molto particolare sotto molti punti di vista, sebbene al momento non supportato da alcun tipo di dato matematico. Quel che si può affermare con nemmeno troppi dubbi, è che l’Alta pressione ha spesso avvolto le regioni centro-meridionali che hanno di fatto vissuto un estate molto secca, tanto da indurre 10 sindaci del basso marchigiano a razionare l’acqua nelle ore notturne. Diverso è invece stato il discorso per il nord, spesso alle prese con temporali e grandinate in questo trimestre estivo.

Questa settimana è il perfetto riassunto dell’estate 2020 (dal punto di vista meteorologico)

Quanto avvenuto dal punto di vista meteorologico nel corso di questa settimana potrebbe essere preso come il perfetto riassunto e il leitmotiv di quest’estate. Nella prima metà di questa settimana infatti l’instabilità ha colpito duramente alcune zone delle regioni settentrionali, in particolare dei settori nordoccidentali, dove non sono mancati danni e disagi. Questo grazie al rapido passaggio di un cavo atlantico che ha di fatto interessato solo il nord Italia e occasionalmente alcune zone del centro. La stessa situazione, si sta ripetendo in questo weekend, soprattutto oggi dove il maltempo al settentrione si mostra talvolta spiccato, mentre al centro-sud si gode di clima ancora pienamente estivo.

Forte maltempo al nord, qualche problema a Verona

Già da questa mattina erano piuttosto evidenti le condizioni meteo precarie sulle regioni settentrionali, con svariati acquazzoni e temporali che avevano iniziato a colpire la Lombardia. Nel pomeriggio la situazione è precipitata e le condizioni sono ulteriormente peggiorate non solo in intensità, ma anche in estensione, come avevamo approfondito in un editoriale del primo pomeriggio. Nelle ore pomeridiane infatti un vasto e intenso sistema temporalesco foriero di grandine si è generato nei pressi del Lago di Garda e ha transitato verso oriente, colpendo duramente il Veneto sudorientali, capoluogo regionale (Verona) compreso. Qui si è riscontrata anche qualche criticità, come vedremo nel prossimo paragrafo.