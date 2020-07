METEO – GRANDINE e TEMPORALI nella provincia di Vicenza, garage, cantine e attività commerciali ALLAGATE, diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Fase un po’ più stabile sull’Italia e più calda grazie all’Alta africana

Nella giornata di oggi si osservano condizioni meteo di prevalente stabilità in Italia, che sta attraversando per la verità da ieri una fase più asciutta rispetto a quella riscontrata nella passata settimana: nonostante questo però, non manca qualche disturbo sulle zone più settentrionali del Paese, a causa di un flusso atlantico che continua a scorrere nettamente al ribasso sul continente europeo e che lambisce di fatto perennemente la catena alpina. Ciò scaturisce soprattutto nel corso del pomeriggio la formazione di temporali termoconvettivi talvolta anche violenti e che hanno colpito in special modo le località più settentrionali della Lombardia e del Trentino, oltre che le aree di confine tra il Veneto e il Trentino stesso.

Settimana di estremo maltempo quella scorsa: non solo l’alluvione di Palermo

Come accennato in precedenza, malgrado comunque non manchino condizioni di maltempo anche intenso su alcune aree del nord Italia, la nostra Penisola sta attraversando una fase meteorologica nettamente più asciutta e statica rispetto a quanto riscontrato nel corso della passata settimana. Tutti infatti si ricorderanno dell’alluvione di Palermo, tuttavia non è stato l’unico fenomeno meteorologico estremo che ha coinvolto non solo l’Italia, ma anche la Sicilia, che è stata quindi pressoché bersagliata dall’instabilità. Ricordiamo infatti la tromba d’aria a Mineo prima e a Scordia dopo, entrambe in provincia di Catania.

Fenomeni meteorologici estremi

Nonostante la netta prevalenza dell’Alta pressione sulla nostra Penisola, proprio come esplicato nel corso del primo paragrafo, non sono mancati locali temporali che localmente hanno assunto carattere di nubifragio. Tali temporali sono stati però occasionalmente accompagnati da fenomeni grandinigeni e non hanno mancato di apportare qualche disagio in un contesto meteo comunque prevalentemente tranquillo in Italia. Le situazioni di più forte criticità si sono segnalate tutte nell’alto vicentino, dove diversi sono stati gli allagamenti e gli interventi dei Vigili del Fuoco, come vedremo nel prossimo paragrafo.