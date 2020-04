METEO – GRANDINE e violente raffiche di vento provocano DANNI e DISAGI, richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco: VIDEO di quanto accaduto in Veneto

Breve interruzione della fase di stabilità grazie all’intrusione di correnti instabili nel Mediterraneo

Già nei passati giorni avevamo parlato di un improvvisa e repentina ondulazione della corrente a getto che ha causato l’abbassamento del flusso atlantico. Questo ha successivamente favorito uno scambio meridiano, con l’affondo di una saccatura di origine nordatlantica sul Mediterraneo occidentale. Sebbene questo abbia portato e stia portando tutt’ora condizioni di spiccato maltempo accompagnate anche da qualche grandinata principalmente sulla Penisola iberica, esso favorisce un peggioramento che sta coinvolgendo fin dalla giornata di ieri anche lo stivale, con qualche pioggia, ma senza eccessi nell’intensità delle precipitazioni.

Nelle prossime ore ancora piogge sul medio-basso versante adriatico

Gli effetti di questo peggioramento tuttavia non si esauriranno nel corso del pomeriggio odierno, ma si protrarranno ancora per alcune ore. In particolare le piogge dopo aver interessato il versante tirrenico centrale, stanno ora interessando il settore centrale adriatico, con piogge di debole o al più moderata intensità, tali da portare accumuli comunque piuttosto deboli. Nelle prossime ore il fronte perturbato in questione transiterà in direzione del meridione, estendendo l’area di maltempo anche sul basso versante adriatico. Per il dettaglio previsionale abbiamo tuttavia ulteriormente approfondito all’interno di un apposito editoriale. Il peggioramento è stato ed è accompagnato da un calo anche sensibile delle temperature soprattutto al centro-sud.

Forti grandinate in Veneto

E’ bastato veramente poco: un po’ di freddo in ingresso a 500hPa (circa 5500 metri) e una flebile ansa ciclonica per scatenare una violenta ondata di maltempo sulle zone meridionali del Veneto. Abbiamo parlato nel corso del pomeriggio di eventi meteorologici estremi che sono avvenuti all’estero, come la grandinata in India, o la serie di tornado negli Stati Uniti che ha causato anche diverse vittime, ma qualcosa da approfondire in tal senso lo abbiamo quest’oggi anche sulla nostra Penisola. Forti grandinate si sono infatti susseguite nel corso di questo pomeriggio in Veneto e, unitamente alle forti raffiche di vento che accompagnavano i fenomeni, hanno causato anche diversi danni e disagi.